В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по техническому перевооружению теплотрассы ограничение движения транспорта по улице Агибалова на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей продлено до 23:59 12 сентября 2021 года.

В связи с этим перевозки общественным транспортом осуществляются по временным схемам. Городской электрический наземный транспорт (троллейбусы) едет следующим образом:

- №№ 4, 12, 15, 17, 20 – по укороченному маршруту до остановочного пункта «Губернский рынок» по улицам Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее – по своим маршрутам;

- №№ 6, 16 – в направлении площади Революции – по улицам Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, а далее – по своим маршрутам.

Кроме того, по скорректированным трассам следуют автобусы маршрутов №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295, 50, 266.

Более подробно со схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан с пониманием относиться к необходимости проведения работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов, а также обращаем внимание на необходимость заранее планировать свои поездки.