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В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022
13:13
112
Теги:
В центре внимания
Городской транспорт
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