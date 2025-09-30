В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума

126

С 4 по 7 ноября 2025 года в Самаре введут временные ограничения для движения грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн, а также автомобилей, перевозящих опасные грузы. Мера связана с обеспечением безопасности во время проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Ограничения будут действовать на всей территории города.

Запрет не коснется транспорта:

оперативных и экстренных служб (полиция, МЧС, скорая помощь, пожарные),

коммунальных и аварийных служб,

ритуального и почтового транспорта,

техники для ликвидации ЧС и дорожных работ,

автомобилей федеральных органов с военной службой.

Чтобы обеспечить город товарами первой необходимости, перевозка продуктов и топлива будет разрешена только ночью — с 00:00 до 06:00 часов. При этом у водителей должен быть путевой лист с маршрутом.

В Самаре установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Министерство транспорта региона и департамент транспорта города рекомендуют перевозчикам и логистическим компаниям заранее скорректировать маршруты и графики движения, пишет Самара-МК.