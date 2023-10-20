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В Самаре обсудили повышение проезда в общественном транспорте

20 октября 2023 14:34
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Стоимость проезда за наличный расчет предлагается увеличить с 35 до 38 рублей, по безналичному расчету – с 32 до 35 рублей.

В пятницу, 20 октября в Администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросу совершенствования транспортной отрасли и связанное с этим тарифное планирование. 

По словам перевозчиков, себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась. Среди факторов, влияющих на это, названы рост стоимости запасных частей, ГСМ и электроэнергии.

Одна из негативных тенденций – нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов, причиной чего является низкий уровень заработных плат.

По данным городского Департамента транспорта дефицит основного персонала (водителей и кондукторов) на предприятиях достигает 30-40%, и с такими трудностями сейчас сталкиваются многие регионы России.

Необходимо отметить, что в течение 2023 года Администрацией Самары и Правительством области реализован комплекс мер для повышения финансовой обеспеченности транспортных предприятий и укрепления их материально-технической базы. Так, закуплено 50 новых автобусов, 12 трамваев, из которых 5 уже прибыли в Самару. Запущена программа обновления старых трамвайных вагонов.

Ежегодно объем поддержки транспортной отрасли из городского бюджета увеличивается на сумму порядка 200 миллионов рублей.

Потребность в дополнительных объемах финансирования обусловлена сравнительно невысокой стоимостью проезда, а также сохраняющимися на достаточно низком уровне льготными условиями проезда для студентов, школьников и пенсионеров. При этом расходы транспортных предприятий не покрываются полностью компенсацией из бюджета, так как расчет суммы бюджетных средств, выделяемых на работу общественного транспорта напрямую зависит от расчета тарифа.

При этом последнее изменение стоимости проезда было с 1 января 2022 года, почти 2 года назад и, конечно же, тарифное меню требует пересмотра и приведения в соответствие с формирующимся сегодня на рынке уровнем цен.

Повышение тарифов предполагает увеличение стоимости проезда по всем видам проездных билетов. Вместе с тем, по-прежнему будут защищены льготные категории граждан. Стоимость льготных проездных билетов для студентов и школьников предлагается изменить лишь на 1,6 рублей.

Стоимость проезда за наличный расчет предлагается увеличить с 35 до 38 рублей, по безналичному расчету – с 32 до 35 рублей.

В новом тарифном меню стоимость проезда для пенсионеров по социальной карте (карте жителя Самарской области) останется без изменений - 270 рублей за 90 поездок.

Кроме того, до 31 декабря действует акция национальной системы платежных карт «МИР», по которой поездки по привязанным к телефонам картам «МИР» и картам жителя Самарской области обходятся дешевле, на 8 и 10 рублей соответственно.

Информация о предлагаемом изменении тарифов приведена в таблице.

 Указанное предложение повлечет рост доходов перевозчиков за счет дополнительной выручки от оплаты проезда по всем видам проездных билетов и за счет дополнительных субсидий из областного бюджета за перевозку пассажиров по социальным картам, которые выплачиваются до стоимости проезда за безналичный расчет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:  freepik.com

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