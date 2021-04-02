В Самаре на Волге в июле планируют пустить электросудно

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В июле 2021 года в Самаре на Волге планируют в тестовом режиме запустить электрическое судно, предназначенное для перевозки пассажиров. Об этом сообщили на заседании круглого стола, организованным областным штабом ОНФ, по теме региональных речных перевозок.

Как рассказал руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального Минтранса Сергей Калинин, решение о вводе судна в эксплуатацию в 2021 году было принято еще в ноябре 2020 года.

В данный момент разрабатывается план по транспортировке судна из Санкт-Петербурга. Электроход, рассчитанный на 80 мест, прибудет в регион примерно в июле. Поначалу планируют оценить возможности водного транспортного средства, поэтому первое время оно будет ходить по экскурсионным направлениям, пишет ГТРК Самара.