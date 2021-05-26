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В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч

26 мая 2021 13:37
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В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч

В Самаре на 16 улицах ограничат скорость движения транспорта до 40 км/ч, сообщает городской департамент транспорта.

Ведомство сообщает, что разработаны технические задания, направленные на снижение максимальной скорости. Под ограничения попадут улицы Дубравная, Воронежская, Г. Аксакова, 9 мая и пер. Карякина, перекресток улиц Ерошевского и Скляренко, пересечение Вилоновской - Бр. Коростелевых, Смышляевское шоссе, улицы Земеца, Батайская, Прожекторная, Камчатская, Никитинская, Казачья, пишет Волга Ньюс.

Фото: Pixabay.com

Теги: В центре внимания городской транспорт скорость

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