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В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта

12 августа 2021 13:47
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В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта

С четверга, 12 августа, с 00:00 в Самаре общественный транспорт начнет ходить по скорректированной схеме. Речь идет о маршрутах, которые ездят по центру города.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения из-за перевооружения теплотрассы по улице Агибалова на участке от Красноармейской до Рабочей временно ограничат проезд транспорта. Нововведение будут действовать до 05:00 22 августа, — сообщили представители мэрии Самары.

По информации городской администрации, на время работ по скорректированной схеме пустят и общественный транспорт. Троллейбусные маршруты будут ходить так:

  • № 4, 12, 15, 17, 20 проследуют по укороченному маршруту до остановки «Губернский рынок» по улице Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее по своему маршруту;
  • № 6, 16 в направлении площади Революции будут ездить по улице Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской и далее по своему маршруту, в обратном направлении — как обычно.
  • Автобусные маршруты:
  • № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по улицам Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской и снова по улице Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;
  • № 50 — по улицам Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении как обычно;
  • № 266 будет ездить по улицам Красноармейской, Агибалова, обратно по своему маршруту.

Маршруты общественного транспорта в Самаре по разным причинам корректируют довольно часто. Так, месяц назад в городе меняли путь троллейбуса № 19. Чуть позже по временной схеме пускали трамваи, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания городской транспорт маршруты схема движения

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