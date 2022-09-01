В Самаре изменилось расписание речных судов

В областной столице с 5 сентября изменится график движения речных пассажирских судов по следующим направлениям:
Теперь первый рейс из Самары в Зольное будет отправляться в 8:30.
Из областной столицы до Винновки речное судно отплывет в 8:15.
В Рождествено можно будет переправится с 6:00 часов.
От Осипенко речное судно отправится в путешествие на Гаврилову поляну в 8:00.
Грузовая переправа начнет свою работу 6 часов утра из Рождествено, а последний рейс состоится с Октябрьского спуска в 18:00, пишет ГТРК Самара.