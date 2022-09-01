В Самаре изменилось расписание речных судов

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В областной столице с 5 сентября изменится график движения речных пассажирских судов по следующим направлениям:

Самара – Зольное;

Самара – Винновка;

Самара – Рождествено;

Осипенко – Гаврилова Поляна – Осипенко;

Грузовая переправа Октябрьский спуск – Рождествено.

Теперь первый рейс из Самары в Зольное будет отправляться в 8:30.

Из областной столицы до Винновки речное судно отплывет в 8:15.

В Рождествено можно будет переправится с 6:00 часов.

От Осипенко речное судно отправится в путешествие на Гаврилову поляну в 8:00.

Грузовая переправа начнет свою работу 6 часов утра из Рождествено, а последний рейс состоится с Октябрьского спуска в 18:00, пишет ГТРК Самара.