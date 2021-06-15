В Самаре хотят сократить количество автобусов №№ 61 и 51

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Как поясняют в дептрансе, на обоих маршрутах упал пассажиропоток.

В Самаре готовятся внести изменения в реестр муниципальных маршрутов, с инициативой выступил перевозчик. В частности, на автобусных маршрутах № 61 “ТЦ “Колизей” — Хлебная площадь” и № 51 “поселок Красная Глинка (ул. Батайская) — станция метро “Кировская” хотят изменить максимальное количество транспортных средств.

В дептрансе решение компании-перевозчика связывают со снижением пассажиропотока на этих маршрутах.

Сейчас на маршруте №51 работают 15 автобусов среднего и большого класса, а на маршруте №61 – 17 автобусов малого и среднего класса.

Кроме того, по указанным маршрутам вносятся коррективы в наименования промежуточных остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок, пишет СитиТраффик