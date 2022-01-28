В Самаре хотят ограничить время парковки машин во дворах

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Погода в Самарской области вновь бьет собственные рекорды. Так, в январе 2022 года в некоторых населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

Депутаты Самарской городской Думы прошлись по дворам города с целью поверки качества уборки снега и льда. Особое внимание они обратили на заброшенные автомобили, которые мешали коммунальщикам выполнять работу. По итогам этой проверки принято решение юридически оформить период пребывания одного припаркованного транспортного средства во дворах Самары, пишет ГТРК Самара.

«Мы планируем выйти с законотворческой инициативой, чтобы ограничить пребывание припаркованного транспорта на внутридворовой территории. Человек может быть на больничном или в командировке. Но, на мой взгляд, это порядка 7 дней. В дальнейшем должны быть признаки, что машиной пользуются, — процитировала Алексея Дегтева Дума г.о. Самара.