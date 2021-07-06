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В Самаре до 11 июля запустят троллейбусы с зарядкой для телефонов

6 июля 2021 10:59
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В Самаре до 11 июля запустят троллейбусы с зарядкой для телефонов

Стало известно, когда жители Самары смогут прокатиться на новых низкопольных троллейбусах "Адмирал". Представители департамента транспорта сообщили в твиттере, что технику выпустят на улицы города до конца этой недели, то есть до 11 июля. При условии что не возникнут никакие накладки.

Напомним, "Адмиралы" прибыли в Самару в июне 2021 года. Всего их 22. Эти троллейбусы легко будет узнать по яркому оранжевому окрасу. От своих "собратов" они отличаются и внутренним убранством.

Во-первых, все новые троллейбусы оснащены системой климат-контроля. Теперь самарцам будет легче переносить поездки в жару. Во-вторых, в салонах есть USB-порты для зарядки гаджетов, а также экраны, где будут транслировать познавательную информацию.

Все троллейбусы приписали к депо № 2. Они будут ездить по маршруту № 4, который пролегает от завода "Металлург" до железнодорожного вокзала, пишет Сова.инфо.

Фото: департамент транспорта Самары / Twitter

Теги: В центре внимания городской транспорт Новые троллейбусы троллейбусы

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