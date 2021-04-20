Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром Бессмертного полка Онлайн»
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром «Бессмертного полка Онлайн»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького

20 апреля 2021 11:59
90
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по прокладке трубопровода ливневой канализации на территории Самары в период с 22:00 24 апреля 2021 года до 09:00 25 апреля 2021 года будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

    Подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

    Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Фото по теме
Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021, 10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Переправа осуществляется каждый день. Транспорт
114
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021, 09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Глава региона ответил на десятки обращений жителей, по каждому из них даны конкретные поручения уполномоченным органам. Общество
117
Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь
20 апреля 2021, 09:45
Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь
Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Республики являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство... Экономика
150
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
0
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
27
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
85
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
122
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
129
Весь список