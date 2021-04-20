В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по прокладке трубопровода ливневой канализации на территории Самары в период с 22:00 24 апреля 2021 года до 09:00 25 апреля 2021 года будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

Подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.