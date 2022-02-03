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В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение

3 февраля 2022 09:28
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В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение

Обрушившийся на Самарскую область снегопад вновь стал причиной осложнения работы общественного транспорта. Перевозчики заявили об ограничении движения на отдельных маршрутах.

Отрезанными от общественного транспорта опять оказались жители улицы Батайская на окраине Самары. На участке от Красноглинского шоссе дороги настолько занесены снегом, что автобусы не смогут проехать. Дело в том, что полотно там идёт в гору, и при сильных снегопадах машины начинают буксовать. Подобная ситуация уже происходила в середине января и 1 февраля.

Как сообщает перевозчик на своей странице в социальной сети, состояние оценили в 5.40 утра и приняли решение, что автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля будут следовать до остановки а/с "Красная Глинка".

От расстроенных пассажиров уже посыпались грустные комментарии, потому что подобная ситуация, когда автобусы не доезжают до них, уже становится закономерностью. А между тем синоптики обещают, что снегопады в Самарской области задержатся и не будут прекращаться, как минимум, три дня, сообщает ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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