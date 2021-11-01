В Самаре автобус №61 пустили в объезд

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В центре областной столицы продолжается строительство двухуровневой развязки. Компания-перевозчик, работающая в Самаре на автобусных маршрутах, сообщает, что в связи с этим, №61 теперь следует в объезд.

61-й автобус теперь следует в оба направления по дублёру улицы Ново-Садовой, а также от участка 5-ой просеки до "МТЛ-арены" по ул. Солнечной. Частичное перекрытие одной из основных артерий города, разумеется, привело к некоторым затруднениям трафика на этом участке.

Ранее мы писали, что строители уже перешли к 4 этапу возведения транспортной развязки в районе улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Общая протяженность эстакады составит около 575 метров. Установленный срок завершения работ — декабрь 2023 года, сообщает ГТРК Самара.