В Самаре 8 сентября ограничат движение транспорта рядом с площадью Куйбышева

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Ограничения будут действовать с полудня до полуночи.

В центре Самары в связи с празднованием Дня города 8 сентября 2024 года с 12 часов до конца суток (23:59) будет ограничено движение транспорта. Нельзя будет проехать по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской; по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской; по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской; по улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Самарской; по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.

Запрет не распространяется на автомобили полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также не повлияет на движение трамваев, пишет СитиТраффик.

На вышеуказанных улицах также с 20 часов 7 сентября до конца суток (23:59) 8 сентября запретят парковку и стоянку транспорта.

Кроме того, с 12 часов до конца суток (23:59) 8 сентября автобусы № 24, 80, 226 будут следовать по скорректированным маршрутам, сообщили в пресс-службе мэрии.