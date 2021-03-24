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В Самаре 46% водителей указали, что имеются большие трещины и ямы на некоторых участках дорог

24 марта 2021 12:05
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В Самаре 46% опрошенных указали, что имеются большие трещины и ямы на некоторых участках дорог

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как автовладельцы из разных регионов страны оценивают качество дорог и транспортной инфраструктуры. В Самаре 46% опрошенных указали, что имеются большие трещины и ямы на некоторых участках дорог, 35% респондентов отметили, что ямы, трещины и ухабы присутствуют практически на всех участках дорог. 4% опрошенных Авито Авто водителей отметили, что качество дорог в городе хорошее, и на покрытии почти нет изъянов. 38% опрошенных водителей в Самаре считают, что качество дорог в городе лучше, чем в других, 23% – наоборот, считают, что хуже.

В исследовании Авито Авто приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России. Согласно результатам опроса, наиболее позитивно оценивают качество российских дорог жители Северо-Кавказского, Уральского и Центрального федеральных округов. В этих субъектах страны больше всего опрошенных указали на то, что качество дорожного покрытия хорошее. В Северо-Кавказском федеральном округе доля выбравших такой вариант ответа составила 15%, в Центральном и Уральском федеральных округах – по 10%.

Насколько часто водители попадают в ДТП из-за плохого качества дорог в России и в Самаре?

В Самаре 58% опрошенных водителей за последний год не попадали в ДТП из-за плохого состояния дорог, 37% – сталкивались с небольшими повреждениями автомобиля из-за низкого качества покрытия, только 2% – попадали в ДТП по этой причине.

Освещение и паркинги: каких инфраструктурных решений не хватает водителям

В Самаре наиболее часто упоминаемой проблемой, согласно результатам опроса, стала нехватка удобных развязок и мостов – соответствующий вариант ответа указали 57% опрошенных водителей.

Лучше, хуже или без перемен? Как изменилось качество дорог за последние годы в России и в Самаре

В Самаре 31% опрошенных Авито Авто водителей указали, что, по их мнению, качество дорог в городе за последние 3 года улучшилось, 38% респондентов не увидели изменений, еще 28% сочли, что состояние дорог изменилось в худшую сторону. 

 

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