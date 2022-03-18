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В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24

18 марта 2022 10:14
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В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24

В Самаре изменится маршрут автобусов №24. Однако данная мера - временная, и она будет действовать только один день 18 марта. 

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы №24 проследуют с улицы Полевой на улицу Галактионовскую, а вместо улицы Молодогвардейской - по Вилоновской и Чапаевской - далее по маршруту. По подобной схеме поедут и другие автобусы. 

Также в пятницу, 18 марта, с 07:00 до 21:00 в Самаре будет закрыто движение по ул. Молодогвардейской на участке от улицы Маяковского до Полевой. 

Временное ограничение движения транспорта связано с проведением акции, посвященной воссоединению республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией, пишет ГТРК Самара. 

Напоминаем про ограничения для грузовиков: в Самаре фуры не смогут проехать по нескольким улицам. Запрет распространяется на транспортные средства, у которых нагрузка на каждую ось превышает 7 тонн. Об этом сообщает Администрация города.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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