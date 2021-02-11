В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой

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Сегодня, 11 февраля, в Самаре начнется очередной этап подготовки к строительству новой двухуровневой развязки.

В городе перекроют дорогу - дублер улицы Ново-Садовой с нечетной стороны от ул. Советской Армии до АЗС "Татнефть" за остановкой общественного транспорта "Завод им. Тарасова". Ограничения не снимут до завершения запланированных работ, точный срок которых не назван.

Напомним, данные работы проводятся в рамках реконструкции ул. Ново-Садовой, где планируют построить двухуровневую развязку в районе "Современника". Ранее для этого перекрыли дублер Ново-Садовой по четной стороне у домов №180-184.

Реконструкция завершится лишь в 2023 году. Саму Ново-Садовую будут перекрывать после завершения строительства полноценных дублеров и переключения транспортных потоков, пишет Самру.ру.