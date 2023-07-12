В РЖД усиливают контроль за рельсами из-за аномальной жары

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В период экстремальных температур специалисты РЖД чаще проверяют состояние железнодорожного полотна, а скорость поездов при необходимости может быть снижена. Об это рассказали в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги".

Там также пояснили, что в течение года температура рельсов может колебаться более чем на 100 градусов, что приводит к изменению длины. Чтобы не допустить деформации, проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов.

Ранее в МЧС предупредили, что в пяти российских регионах из-за аномальной жары могут расплавиться рельсы. В список попали Оренбургская, Омская, Томская, Астраханская и Новосибирская области, пишет Смотрим.