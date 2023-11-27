В РЖД сообщили о задержке 50 поездов на Черноморском побережье

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"Российские железные дороги" устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, заявили в компании.

"Предпринимаются все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае, однако работы осложняются продолжающимся штормом", - говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что к ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с щебнем, бутовым камнем и другими материалами.

Причиной сбоя в движении поездов стали дождь и ветер до 25 м/c, из-за которых на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс упали деревья, а в районе станции Лазаревская образовался подмыв одного из путей. Кроме того, произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста, пишет РГ.

Из сообщения также следует, что все пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.