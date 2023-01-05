В России появится новый сигнал светофора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.
Минздрав России: жаропонижающие препараты у детей нельзя совмещать или чередовать
Если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом в дежурную часть.
ГУ МВД СО: как обезопасить себя от действий злоумышленников на улице
Объявлен желтый уровень опасности.
6 января в Самарской области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра
В 2022 году самарцы стали чаще заключать брак
В 2022 году самарцы стали чаще заключать брак
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Около Фабрики-кухни в Самаре появится "Город ЗИМ"
Около Фабрики-кухни в Самаре появится "Город ЗИМ"
В Сызрани при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
В Сызрани при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
В Тольятти мужчина проник в припаркованный "Солярис" и похитил сотовый телефон
В Тольятти мужчина проник в припаркованный "Солярис" и похитил сотовый телефон
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России появится новый сигнал светофора

5 января 2023 11:42
214
В России появится новый сигнал светофора

Весной текущего года в России появится новый сигнал светофора. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, новый сигнал будет изображен в виде силуэта пешехода и стрелки белого цвета. Он будет располагаться под основными цветами светофора. Юрист пояснил, что стрелка указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения.

При этом Редин подчеркнул, что новый сигнал не вводит новых правил, поскольку водитель обязан уступать пешеходам и в нынешней ситуации.

Ранее Редин напомнил, что в России появились новые дорожные знаки. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов, пишет Лента.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре
03 января 2023, 13:26
Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре
По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, в планах — переустройство трамвайных путей. Транспорт
553
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022, 12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
Об этом сообщили в мэрии Самары. Транспорт
1149
В Самаре переименовали остановку у телецентра
30 декабря 2022, 12:49
В Самаре переименовали остановку у телецентра
О намерениях властей переименовать эту остановку стало известно еще месяц назад. Транспорт
666
В центре внимания
Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых.
4 января 2023  23:42
"Вся Самарская область сегодня с вами": губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов в Ростове-на-Дону и Макеевке
1417
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
4 января 2023  13:52
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
994
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
4 января 2023  11:50
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
505
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия.
3 января 2023  17:35
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
956
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
3 января 2023  11:28
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
757
Весь список