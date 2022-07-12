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В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля

12 июля 2022 13:02
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В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля

Минцифры совместно с МВД запустили электронный сервис купли-продажи автомобиля. Он доступен на Госуслугах. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

Преимущества сервиса

Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства. Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, в связи с чем нет риска ошибиться при заполнении договора. Не нужно искать и скачивать шаблон купли-продажи – типовой документ уже будет встроен в сервис. Кроме того, сделку можно оформлять без очной встречи продавца и покупателя.

Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут. Важным плюсом является то, что в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Тогда покупатель вовремя это увидит и заключить договор онлайн не получится.

Обязательные условия для использования сервиса

  • Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.
  • У обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».

4 простых шага оформления электронного договора купли-продажи авто

1.    Заполнять договор начинает продавец. Автомобиль выбирается из перечня транспортных средств, принадлежащих продавцу.

2.    Сведения об автомобиле заполняются автоматически, происходит проверка ТС. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

3.    Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ».

4.    Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней.

Черновик заявления будет сформирован автоматически с электронным договором во вложении.

Для регистрации транспортного средства обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше 4 лет.

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