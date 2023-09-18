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В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили. Удорожание на фоне ослабления рубля, которое началось еще в августе и сохраняется в сентябре, в среднем составило от 4 до 20%. Об этом рассказали дилеры.

«На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. <…> Удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный опрос среди дилеров.

Цена на машины продолжат рост и в сентябре. Так, по данным «Цена Авто», автомобили марки Jetour выросли в цене на 50 тысяч рублей в августе и на столько же в сентябре (или на 1,6—2%). У Chery в сентябре на 30-70 тысяч рублей подорожали восемь официально продаваемых моделей (или 1,1—2,1%). Как пояснили в концерне, стоимость на машины они пересмотрели на фоне курсовых колебаний, утилизационного сбора и логистики.