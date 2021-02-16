В России увеличат предельный вес провозимых в самолете животных

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Минтранс поддержал предложение экспертов увеличить максимально разрешенный вес животных, перевозимых в качестве сопровождаемого груза на 25% – с 50 кг до 75 кг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с такой инициативой. Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что решений по данному вопросу пока не принято. Он не стал уточнять, поддержало ли ведомство предложенную инициативу, но и от опровержения воздержался.

Предложение увеличить предельный вес перевозимых в самолете животных впервые прозвучало в рамках экспертной рабочей группы по перевозке животных, созданной «Аэрофлотом» в августе 2020 года, сообщил «Известиям» источник в группе «Аэрофлот». По его словам, в состав группы тогда вошли эксперты ведущих кинологических ассоциаций и федераций, которые позже обратились в Минтранс.

«Аэрофлот» со своей стороны подробно показал и рассказал экспертам о том, как проходит весь процесс перевозки, а также о существующих ограничениях, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Было проведено несколько выездных мероприятий в различных подразделениях Шереметьево. Кроме того, был проведен анализ правил и процедур всех крупнейших международных перевозчиков. По итогам эксперты предложили пакет изменений в правила перевозки животных», — добавил он.

В настоящий момент для перевозки в багажном отсеке допускается животное или птица, вес которого вместе с контейнером не превышает 50 кг, следует из правил перевозки животных «Аэрофлота». Согласно им, авиакомпания принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу. Также к перевозке принимаются хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и др., если они являются комнатными прирученными животными.

В сентябре сообщалось, что «Аэрофлот» увеличил стоимость перевозки животных. Так, провоз животного в салоне самолета авиакомпании на внутренних российских рейсах между европейской и азиатской частями страны будет составлять €57 (около 5 тыс. рублей) вместо €43.