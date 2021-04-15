В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

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Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, новая технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом. Результаты опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

Предложенная технология позволяет добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им определенную территорию. Доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, поэтому для ряда регионов мира, уверены ученые, возможность перейти к автономности окажется актуальной. Например, для севера России, где работает множество добывающих компаний, пишет РИА Новости.

Процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет реализовывать его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнули ученые.