В России разрешили делать машины класса "Евро-0" без подушек безопасности.

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Правительство опубликовало упрощенный техрегламент для сертификации автомобилей в России. Уточняется, что новые правила будут применяться в отношении "отдельных колесных транспортных средств" в случае, если сертифицировать их по правилам стандартного техрегламента Таможенного союза "в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» не представляется возможным.

В частности, теперь машины в России можно делать с двигателями разных классов экологичности – в том числе самым низким "Евро-0", – без предотвращающих блокировку колес систем ABS, а также системы контроля устойчивости автомобиля ESP. Кроме того, в соответствии с новым документом необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, а система ЭРА-ГЛОНАСС может быть без функции автоматического срабатывания после ДТП.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении производства автомобилей под историческим брендом "Москвич" на территории завода Renault. В будущем, по его словам, предприятие будет выпускать электромобили, пишет Радио Маяк.