В России расширят сеть зарядных станций для электромобилей

87

В России будет расширяться сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом 4 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, благодаря уже принятым мерам поддержки в стране действует более 2 тыс. станций для быстрой зарядки электромобилей.

«Теперь в рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 млрд рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около 2 тыс. новых станций и хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано», — отметил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Он также подчеркнул важность более активного расширения географии подобной инфраструктуры, чтобы владельцы соответствующих автомобилей могли легко и удобно заряжать их и передвигаться. Мишустин назвал это ключевым фактором, стимулирующим спрос на электромобили, пишут "Известия".