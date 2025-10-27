Я нашел ошибку
Мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
27 октября 2025 10:16
85
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступила с инициативой отложить на пять лет — до 2030 года — требования к локализации такси для индивидуальных предпринимателей и людей, у которых оформлена самозанятость. Об этом 26 октября сообщила газета «Коммерсант».

«Президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к первому зампредседателя правительства РФ Денису Мантурову с предложением отложить вступление в силу требований закона о локализации автомобилей такси для самозанятых и ИП до 2030 года», — говорится в материале.

Уточняется, что законопроект, в соответствии с которым с 1 марта 2026 года все участники перевозок пассажиров должны выбрать локализованное транспортное средство (ТС) для того, чтобы быть включенными в реестр, был принят в мае текущего года. В список доступных транспортных средств (ТС) вошли 22 модели шести марок, таких как Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Данная инициатива не коснется вплоть до 2028 года жителей Калининградской области и до 2030 года водителей с территории Дальнего Востока.

Требования, как считают инициаторы его переноса, могут побудить перевозчиков, для которых смена автомобиля может быть весьма затратной, уйти с легального рынка и начать работу по «серым схемам», пишут "Известия". 

Теги: Городской транспорт

