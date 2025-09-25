В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома

127

До конца 2025 года в России может появиться официальный дилерский центр одного из крупнейших китайских автопроизводителей — Lixiang. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти», — сказал Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». Российская сторона оказывает компании содействие, в том числе в вопросах сертификации и взаимодействия с институтом НАМИ.

В 2024 году по каналам параллельного импорта в Россию было ввезено почти 23 тысячи автомобилей бренда Lixiang. Однако отсутствие официального дилера создавало ряд проблем для владельцев: сервисное обслуживание, обновление программного обеспечения и гарантийная поддержка были недоступны в полном объеме. Сейчас власти рассчитывают, что официальный дилер возьмет на себя ответственность за сервис и поддержку всех транспортных средств бренда, независимо от способа их ввоза.

В августе Алиханов во время рабочей поездки в Китай посетил производственную площадку Li Auto (бренд Lixiang) и протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. В Минпромторге сообщили, что эта модель готовится к выходу на российский рынок, пишет Ура.ру.