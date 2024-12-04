В России подорожали кредиты на автомобили с пробегом

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Срок выплат по кредитам на подержанные автомобили увеличился в среднем до 78 месяцев в РФ. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Таким образом, кредиты на такие автомобили выплачиваются на год дольше, чем на новые.

Это происходит из-за удорожания кредитов на автомобили с пробегом. Для более выгодного ежемесячного платежа пользователи увеличивают сроки погашения таких автокредитов.

Между тем объем автокредита в среднем снизился за этот год на 8%, с 1,56 миллиона до 1,44 миллиона рублей. В то же время средний срок автокредитования увеличился с 67 до 70 месяцев. Кредиты на новые автомобили в среднем выплачиваются за 66 месяцев.

Всего за январь-октябрь было предоставлено 1,17 миллиона автокредитов на 1,71 триллиона рублей. Число выдач выросло на 71% по сравнению с периодом за январь-октябрь минувшего года, пишет Смотрим.