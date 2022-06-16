В России планируют ужесточить требования к выдаче водительских прав

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В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

По его словам, соответствующий ряд поправок в законодательство уже подготовлен МВД. В частности, они подразумевают, что права категории D смогут получить только водители, имеющие опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года. Сейчас права на управление автобусом может получить каждый вне зависимости от водительского стажа.

Кроме того, в МВД хотят обязать иностранных граждан обменивать национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ. Замена удостоверения предусматривает ряд процедур, включающих медицинское освидетельствование и проверку навыков вождения.