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В России открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай

27 апреля 2022 09:33
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В России открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай

В Еврейской автономной области открылся первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян. Об этом сообщает РИА «Новости».

На торжественной церемонии запуска движения присутствовал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он прокомментировал запуск проекта: «Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества».

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