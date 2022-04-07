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В России нет риска дефицита шин

7 апреля 2022 12:14
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В России нет риска дефицита шин.

Производство и поставки автомобильной резины нашу страну продолжаются, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Отмечается, что на конец 1 квартала в гражданском обороте на территории России находилось более 79 млн шин и покрышек.

По данным аналитиков, при сохранении средних месячных объемов продаж на уровне прошлого года этого объёма хватит на как минимум на 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что в марте россияне купили более 1 млн 200 тысяч автомобильных шин, спрос по сравнению с февралём вырос в три раза.

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