В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

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Авиакомпании S7 Airlines придется сократить осеннее-зимнее расписание (с ноября по март) на 10-15 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Причиной такого решения стали проблемы с обслуживанием двигателей самолетов, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в Минтрансе указал, что хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320/А321neo и установленными на них американскими двигателями производства Pratt & Whitney (P&W). По данным сервиса Flightradar24, каждый пятый эксплуатируемый компанией самолет этой модели не летает, то есть 21 воздушное судно из 103.

По состоянию на 10 октября стоят на земле 6 из 21 A320neo возрастом от двух до шести лет и все восемь A321neo возраста от двух до пяти лет. Все три A319 возрастом 17 лет стоят с 30 сентября, несколько месяцев не летают три A320 и неделю не используется один из 16 лайнеров A321. От одного до десяти месяцев не летают пять Embraer из 17 и один из 19 Boeing.

Собеседники издания объяснили, что двигатели P&W на самолетах S7 принадлежат последнему поколению и выпускаются гораздо меньшей серией, чем установленные на лайнерах других перевозчиков французско-американские CFM Leap. В связи с этим компетенций их обслуживания нет ни в России, ни в Иране, где имеется опыт работы с более массовой техникой.