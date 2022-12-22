В России могут объявить амнистию по штрафам за разметку из-за аномальных снегопадов

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В России предложили освободить автомобилистов от штрафов во время аномальной погоды. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.

В его обращении говорится, что на протяжении нескольких недель во многих регионах страны шли непрерывные снегопады. По прогнозам, аномальная погода с большим количеством осадков продолжится и в предстоящие недели.

По словам законодателя, из-за рекордных осадков у водителей появились проблемы с парковкой, а также с соблюдением требований дорожной разметки, пишет Сова.

Власов отметил:

- Необходимо объявить "зимнюю амнистию", предусматривающую освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий.