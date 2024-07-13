В России хотят ужесточить ответственность за скрытые номера авто

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Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, которые препятствуют считыванию номерного знака машины.

Об этом сообщил агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, пишет Смотрим.

Документом предполагается внесение изменений в КоАП РФ, по которым за использование подобных устройств последует наказание в виде лишения прав сроком от одного до полутора лет. При этом само устройство будет конфисковано. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев.

По словам Данилова, четкого определения, что считается таким устройством, нет. В судебной практике это шторки, приборы, механизмы и листы бумаги. Под критерии подпадают даже грязь, листва и снег. Но при осмотре автомобиля должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока данная оценка достаточно субъективна, поэтому следует подождать обсуждения в Госдуме, пояснил адвокат.