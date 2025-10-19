В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав

129

В России может появиться официальный перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Об этом РИА Новости пояснил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, в список планируется включить препараты, ухудшающие реакцию и концентрацию, в том числе снотворные и седативные средства.

Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Документ предусматривает административную ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, влияющих на внимание и скорость реакции. Поправки предлагается внести в статьи 27.12.1 и 12.8 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

Леонов уточнил, что санкция будет применяться только при наличии клинических признаков опьянения, вызванных именно действием таких препаратов, но не связанных с алкоголем или наркотическими веществами.

Парламентарий также предложил обязать производителей маркировать подобные медикаменты предупреждением «противопоказано при вождении», чтобы водители заранее понимали возможные последствия приема.

Инициатива была внесена правительством летом 2023 года. Законопроект предполагает, что ответственность наступит при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных веществ, входящих в состав лекарств, если медосвидетельствование подтвердит признаки опьянения, пишет Газета.