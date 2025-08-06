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В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области

6 августа 2025 13:52
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В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области

На базе Приволжского государственного университета путей сообщения прошла Стратегическая сессия «Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года».

Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его задача – сформировать стратегические решения для развития транспортной инфраструктуры региона до 2036 года.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты в сфере транспорта, представители профильных министерств и ведомств, перевозчиков, депутатского корпуса и научного сообщества.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алёна Денисенко сформулировала ключевую задачу стратегической встречи. «Наша цель – собрать идеи и предложения от учёных, депутатов, общественных организаций и представителей отрасли, которые станут основой для разработки стратегии развития транспортной системы до 2036 года», – отметила врио главы областного минтранса.

Как пояснил ректор университета Максим Гаранин, ПривГУПС не случайно стал площадкой для проведения стратегической сессии – университет активно развивается, сохраняя традиции высшей транспортной школы в образовании и науке.

Сегодня ПривГУПС – крупный научно-образовательный центр в Приволжском федеральном округе, который ведет подготовку квалифицированных специалистов в области железнодорожного транспорта. А уже со следующего учебного года планируется ввести специальности, связанные с автодорожным хозяйством. В университете сформирована научно-образовательная среда для решения самых актуальных задач в сфере транспорта, логистики и подготовки специалистов по приоритетным направлениям с учетом современных вызовов.

«В ходе мероприятия гости познакомились с новым Научно-технологическим центром информационного моделирования, предназначенным для моделирования любых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, путепроводов, инженерных сооружений любой сложности. Для работы центра подготовлены специалисты, закуплено современное оборудование», – пояснил ректор.

Программа стратегической сессии включала два круглых стола «Концепция развития автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта до 2036 года (в том числе наземный и подземный электрический транспорт)», а также «Концепция развития воздушного и речного пассажирского транспорта до 2036 года». По итогам транспортники выработали предложения по самым актуальным вопросам транспортного обеспечения жителей региона. Было отмечено, что реализация транспортной стратегии позволит сформировать устойчивую, современную и востребованную транспортную систему в интересах людей и экономики региона.

Фото: пресс-служба ПривГУПС

Теги: Городской транспорт

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