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В приложении Яндекс Go появился Индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в Самаре в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь собирается уехать.

Визуальный информер появляется на экране смартфона после выбора тарифа и маршрута. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Различия по цветам помогают сориентироваться: чем ближе к красному — тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот: в том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже — в таком случае информер загорится зеленым цветом.

Если нажать на информер, можно увидеть, что именно повлияло на цену именно сейчас. Причин может быть несколько, потому что стоимость поездки на такси постоянно меняется и зависит от множества факторов: какой сейчас спрос на поездки в том районе, где пользователь вызывает такси, пробки, которые делают поездку дольше, или погодные условия.

Алгоритмы динамического ценообразования автоматически совершают несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая привлечет больше водителей в час-пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время. Когда спрос снижается, система подсказывает водителям, в каких районах машин не хватает и где их ждут новые клиенты.