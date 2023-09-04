В поселках Красная Глинка и Управленческий проверили работу нового подвижного состава

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Контроль за организацией транспортного сообщения – одна из приоритетных задач. Напомним, что в минувшую пятницу, 1 сентября, получено 50 новых современных автобусов на газомоторном топливе, которые направили для обеспечения транспортной доступности Куйбышевского и Красноглинского районов. Транспорт белорусского производства, оборудован для перевозки маломобильных граждан и оснащен системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС и кондиционирования.

Так, на красноглинском направлении 30 "МАЗов" большой вместительности: автобусы №№ 1, 50, 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили усилить работу на линии для повышения ритмичности перевозок. И выход новых «МАЗов» позволил увеличить выпуск подвижного состава уже до 85% от нормативного – на маршрутах №№ 1, 50 и до 100% – на маршруте № 51.

Транспорт продолжают готовить к рейсам: данные по новым автобусам вносятся в электронную систему, и в течение текущей недели они станут доступными в транспортных приложениях для всех желающих. Также до 9 сентября будет решен вопрос функционирования валидаторов – в настоящее время продолжается процесс обновления программного обеспечения.

Не оставили без внимания и вопрос, касающийся систем климат-контроля в транспорте. Для их корректной работы специалисты просят пассажиров не открывать окна во время движения. С водителями также проведен дополнительный инструктаж. Стоит отметить, что кондиционеры, которыми оснащены новые автобусы, работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Поэтому зимой самарцы будут ездить с теплом и комфортом.

Профильный департамент следит и за соблюдением чистоты подвижного состава. Перевозчику поручено в течение ближайших трех дней провести тщательную мойку автобусов и обратить пристальное внимание на состояние салонов.

На этой неделе также будет проведен дополнительный выездной мониторинг работы маршрутов, обслуживающих красноглинское направление.

Фото: администрация Самары