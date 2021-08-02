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В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре

2 августа 2021 13:56
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В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре

В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре. Глава региона Дмитрий Азаров лично присутствовал на официальном открытии моста.

Когда все работы были завершены, губернатор первым проехал по инженерному переходу на «Камазе».

Известно, что введение объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность дороги примерно вдвое. Каждые сутки здесь сможет проезжать более 4000 машин, что позволит значительно снизить риск автомобильных пробок.

Губернатор, Дмитрий Игоревич Азаров лично наградил всех, кто долгое время трудился над реконструкцией мостового перехода. Участок дороги доведён до четырёх полос движения и соединён с четырёхполосными дорогами со стороны Красноглинского шоссе и автомобильной дороги на "Урал".

Выполнено устройство освещения, локальных очистных сооружений. Установлено барьерное ограждение. Заменены дорожные знаки, нанесена разметка, пишет ПроГородСамара.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров сокский мост

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