в первые 10 дней сентября стоимость аренды машиноместа в Самарской области составила 5,5 тысяч рублей в месяц

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В преддверии холодного сезона в «Авито Недвижимости» изучили динамику спроса и предложения, а также цены на рынке продажи и аренды машино-мест и гаражей, сравнив данные за первую неделю сентября с показателями того же периода 2023 года.

Машино-места. В сегменте продажи машино-мест в среднем по России предложение выросло на 10% за год (+4% за месяц). Спрос за те же периоды вырос на 21% и 32% соответственно. Самый большой выбор объектов для приобретения — в Московской области, здесь расположено каждое третье доступное для покупки машино-место (34% от всех). Также в топ регионов по объему предложения в сентябре 2024 года входят Ленинградская область (15%), Краснодарский край (9%), Свердловская область (5%), Новосибирская область и Татарстан (по 4%).

Дешевле всего приобрести машино-место в сентябре 2024 года можно в Томской области (70 тысяч рублей), Ханты-Мансийском АО (360 тысяч рублей) и Кемеровской области (369 тысяч рублей). Самые высокие цены на машино-места — в Челябинской (1,7 млн рублей) и Иркутской областях (1,6 млн рублей), а также в Красноярском крае (1,5 млн рублей).

В сегменте аренды машино-мест предложение объектов за год увеличилось на 1%, а за месяц — сократилось на 2%, что связано с сезонным спросом в преддверии холодного и дождливого сезона. За год спрос увеличился на 49% (+48% за месяц). Среди регионов по объему предложения в лидерах также Московская область (доля: 39%), Ленинградская область (20%), Краснодарский край (7%), Татарстан и Свердловская область (по 4%). В среднем по России снять машино-место можно за 6 тысяч рублей.

Гаражи. В сегменте продажи гаражей в среднем по России предложение сократилось на 1% за год и выросло на 2% за месяц, в то время как спрос по сравнению с августом 2024 года прибавил 17% (-1% за год). Самый большой выбор таких объектов в сентябре текущего года — в Московской области (10%), Ленинградской, Иркутской, Самарской и Свердловской областях (по 4%), а наиболее привлекательные цены — в Курганской области (165 тысяч рублей), Удмуртии (205 тысяч рублей), Мордовии и Астраханской области (по 250 тысяч рублей). Дороже всего гаражи – в восточной части страны: в Ямало-Ненецком АО (1,3 млн рублей), Камчатском крае (1,1 млн рублей) и Республике Саха (Якутия), где такие объекты, в среднем, стоят 1 миллион рублей.

В сегменте аренды гаражей предложение за год выросло на 5% (+8% за месяц), а спрос — на 8% и 25% соответственно. Самый большой выбор предлагают Московская область (доля: 22%), Ленинградская область (8%) и Краснодарский край (4%), а лучшие цены — Рязанская (4 тысячи рублей в месяц), Тверская, Липецкая, Ярославская, Оренбургская и Волгоградская области (по 4,5 тысячи рублей).