В первом квартале 2023 года количество фотофиксаций данных о ДТП выросло в два раза

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В первом квартале 2023 года было оформлено 28,8 тысяч фотофиксаций ДТП (за аналогичный период годом ранее было совершено 14,7 тысяч фотофиксаций) и 5,3 тысячи электронных извещений о ДТП (годом ранее этот показатель составил 0,8 тысяч штук). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Фотофиксации оформлялись при помощи приложений “ДТП.Европротокол” (оно позволяет производить фотофиксацию аварии, но не предусматривает возможности направления страховщику электронного извещения о ДТП), “Помощник ОСАГО” и “Госуслуги Авто” (с помощью этих приложений можно как произвести фотофиксацию ДТП, так и направить в страховую компанию электронное извещение о ДТП). Кроме того, производить фотофиксации и направлять извещения о ДТП можно при помощи приложений страховых компаний, встроивших в них такую функцию.

По итогам первого квартала 2023 года наибольшее количество фотофиксаций было произведено при помощи приложения “ДТП.Европротокол”: 15,3 тысяч штук за первый квартал 2023 года, что на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года (12,2 тысяч штук). При помощи приложения “Госуслуги Авто” в первом квартале 2023 года было сделано 10,3 тысяч фотофиксаций. Это приложение начало работать в августе 2022 года. Всего за время его работы с его помощью было сделано 17,4 тысяч фотофиксаций аварий.

Приложение “Госуслуги Авто” стало лидером по количеству электронных извещений о ДТП, направленных страховщикам в первом квартале 2023 года: 4,4 тысячи штук, при этом всего за время работы этого приложения их было направлено - 7,5 тысяч. Количество электронных извещений о ДТП, оформленных при помощи приложения “Помощник ОСАГО” в первом квартале 2023 года, немного снизилось по сравнению с первым кварталом 2022 года: если в первом квартале 2023 было оформлено 0,6 тысяч извещений, то в первом квартале 2022 года их было 0,8 тысяч штук. Это снижение, скорее всего, связано с работой приложения “Госуслуги Авто”: поскольку оно установлено на телефонах многих автомобилистов, те из них, кто ранее воспользовался бы отдельным приложением “Помощник ОСАГО”, предпочитают оформлять аварию через “Госуслуги Авто”.

"Приложение "Помощник ОСАГО", запущенное в ноябре 2019 года, стало первым в России приложением, в котором реализован суперсервис «Оформление европротокола онлайн»", позволяющий оформить извещение о ДТП прямо на месте аварии за 15-20 минут. Заметный рост количества фотофиксаций ДТП и извещений об авариях, оформленных при помощи приложений, убедительно демонстрирует, что эта услуга удобна автомобилистам. А уже с 15 июля этого года удобство процесса урегулирования убытков по ОСАГО выйдет на качественно новый уровень: на Госуслугах будет доступно электронное урегулирование убытка по Европротоколу, то есть появится возможность урегулировать такой убыток без визита в страховую компанию", - сказал Евгений Уфимцев.