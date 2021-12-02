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В ноябре 2021 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 26 373 штук. Это на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года, в связи с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. Тем не менее, результаты продаж за 11 месяцев текущего года (320 795 автомобилей) показывают позитивную динамику – в январе-ноябре рост продаж составил 6,0%. По оценке Компании, в ноябре и по результатам 11 месяцев 2021 года Бренд сохраняет лидирующую долю рынка в России.

В ноябре бестселлером модельного ряда LADA снова стало семейство Vesta c результатом в 9 035 проданных автомобилей. На втором месте расположилось семейство LADA Granta – 7 231 проданный автомобиль. Третье место сохранили автомобили семейства Largus – совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей составили 5 037 автомобилей.

Николя Мор, Президент АО «АВТОВАЗ»: «Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года».