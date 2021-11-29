В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене

146

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает. Тщательные проверки организуются и в самарском метрополитене. Особенностью является то, что здесь за наличием средств индивидуальной защиты следят, начиная от входа – вестибюля, где размещаются кассовый зал, терминалы по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, и заканчивая выходом из «подземки». У металлодетекторной рамки и в турникетной зоне контроль также ведется, как и на платформах, а затем в поездах. К реализации таких мероприятий относятся максимально ответственно – они осуществляются подразделением транспортной безопасности и другими сотрудниками муниципального предприятия во взаимодействии с представителями профильного городского департамента, ДНД и отдела полиции на метрополитене.

В последнее время значительно выросло количество протоколов, оформленных в отношении пассажиров всех видов городского пассажирского транспорта. Это связано, прежде всего, с усилением мер и активизацией соответствующей работы.

В рейды бригады выходят ежедневно и в часы пик, и в межпиковое время. За день контролем охватывают несколько десятков маршрутов. В частности, в пятницу, 26 ноября, проверили 545 единиц подвижного состава, следующего по 26 маршрутам.

Антимасочникам грозит судебное разбирательство. Штрафы, предусмотренные для физических лиц (при условии, что правонарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ совершено впервые), доходят до 30 тысяч рублей (при повторном случае для того же фигуранта штрафные санкции возрастают до 50 тысяч рублей).

Наравне с пассажирами контролю подвергается и персонал предприятий-перевозчиков.

С учетом эпидобстановки, обращений граждан вносятся те или иные корректировки. В частности, изменен срок пополнения социальных карт и безлимитных карт, в том числе студенческих и школьных.

«Ранее, чтобы пополнить, например, безлимит на месяц, нужно было внести деньги до 10-го числа включительно. Но не все успевали. Временно установлен другой срок: по 20-е число. В связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса, есть и возможность автоматического переноса средств на следующий месяц. Перенос предусмотрен для тех, кто в течение предшествующего месяца не совершил ни одной поездки. Таким образом, если вы не планируете поездки в декабре, то период, в который можно осуществить перенос средств – с 21 декабря по 20 января», – пояснила представитель единого оператора «Объединенной транспортной карты» Анна Замыцкая.

Вопросы по этой теме пассажиры могут задать по телефону «горячей линии» 8-929-707-61-38. Он функционирует с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

Фото: администрация Самары