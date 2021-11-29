Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.
Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области сохранится туман
Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша.
«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря
Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн.
Виктор Кудряшов: лучший проект строительства Пятой очереди Самарской набережной выберут люди
Выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает.
В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО».
В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене

29 ноября 2021 18:29
146
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает.

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает. Тщательные проверки организуются и в самарском метрополитене. Особенностью является то, что здесь за наличием средств индивидуальной защиты следят, начиная от входа – вестибюля, где размещаются кассовый зал, терминалы по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, и заканчивая выходом из «подземки». У металлодетекторной рамки и в турникетной зоне контроль также ведется, как и на платформах, а затем в поездах. К реализации таких мероприятий относятся максимально ответственно – они осуществляются подразделением транспортной безопасности и другими сотрудниками муниципального предприятия во взаимодействии с представителями профильного городского департамента, ДНД и отдела полиции на метрополитене.

В последнее время значительно выросло количество протоколов, оформленных в отношении пассажиров всех видов городского пассажирского транспорта. Это связано, прежде всего, с усилением мер и активизацией соответствующей работы.

В рейды бригады выходят ежедневно и в часы пик, и в межпиковое время. За день контролем охватывают несколько десятков маршрутов. В частности, в пятницу, 26 ноября, проверили 545 единиц подвижного состава, следующего по 26 маршрутам.

Антимасочникам грозит судебное разбирательство. Штрафы, предусмотренные для физических лиц (при условии, что правонарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ совершено впервые), доходят до 30 тысяч рублей (при повторном случае для того же фигуранта штрафные санкции возрастают до 50 тысяч рублей).

Наравне с пассажирами контролю подвергается и персонал предприятий-перевозчиков.

С учетом эпидобстановки, обращений граждан вносятся те или иные корректировки. В частности, изменен срок пополнения социальных карт и безлимитных карт, в том числе студенческих и школьных.

«Ранее, чтобы пополнить, например, безлимит на месяц, нужно было внести деньги до 10-го числа включительно. Но не все успевали. Временно установлен другой срок: по 20-е число. В связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса, есть и возможность автоматического переноса средств на следующий месяц. Перенос предусмотрен для тех, кто в течение предшествующего месяца не совершил ни одной поездки. Таким образом, если вы не планируете поездки в декабре, то период, в который можно осуществить перенос средств – с 21 декабря по 20 января», – пояснила представитель единого оператора «Объединенной транспортной карты» Анна Замыцкая.

Вопросы по этой теме пассажиры могут задать по телефону «горячей линии» 8-929-707-61-38. Он функционирует с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
288
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
310
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
386
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
307
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1045
Весь список