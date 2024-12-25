В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

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В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года для удобства пассажиров в Самаре будет продлена работа трамваев, троллейбусов и автобусов. По информации городского Департамента транспорта, они продолжат следовать по своим маршрутам до 03:00 1 января 2025 года.



Затем наземный городской пассажирский транспорт вернется на линию уже в 05:00 1 января 2025 года и далее, вплоть до 8 января 2025 года, будет курсировать по расписанию выходного дня.



Самарский метрополитен с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет работать с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня .



Напомним, что основной площадкой проведения праздничных активностей в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева. В этом году впервые в новогоднюю ночь на площади будут работать Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении». Подробнее: https://www.samadm.ru/media/news/52008/.

Фото: Администрация Самары