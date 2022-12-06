В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок

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На это уже запланирована сумма, что подтверждает соответствующее распоряжение регионального правительства.

Так, в 2022 году необходимо использовать дотацию (грант) в размере 694 262 900 рублей и обновить подвижные составы муниципальных перевозок пассажирским транспортом.

В скором времени региональное правительство должно принять нормативные правовые акты, после чего будут проведены соответствующие мероприятия по обновлению транспорта. Контролировать выполнение распоряжения обязан областной Минтранс, пишет ГТРК Самара.