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В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок

6 декабря 2022 11:48
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В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок

На это уже запланирована сумма, что подтверждает соответствующее распоряжение регионального правительства. 

Так, в 2022 году необходимо использовать дотацию (грант) в размере 694 262 900 рублей и обновить подвижные составы муниципальных перевозок пассажирским транспортом. 

В скором времени региональное правительство должно принять нормативные правовые акты, после чего будут проведены соответствующие мероприятия по обновлению транспорта. Контролировать выполнение распоряжения обязан областной Минтранс, пишет ГТРК Самара. 

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