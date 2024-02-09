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В Москве тестируют новый светофор, который предупреждает пешеходов, что из-за поворота может появиться автомобиль. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.



«Раньше, когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих машин, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать автомобиль. Теперь пешеходы тоже предупреждены. При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — заявили в пресс-службе.



Если тестирование признают успешным, то такие светофоры будут устанавливаться вместо обычных. При этом, в первую очередь, на аварийных участках дорог, пишет Автоньюс.



