В Москве начали выдавать автомобильные номера с серией 977

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Госавтоинспекция Москвы 21 июня объявила о начале выдачи регистрационных знаков с новым кодом региона "977".

"С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона"977", – отмечается в сообщении ГИБДД столицы.

Заканчиваются номера прежних кодов, но "знаки с кодом региона "797" и "799" также будут присваиваться, до их полного израсходования", – уточнили в Госавтоинспекции.

По данным московского ГИБДД, в период с 2015 по 2019 годы число новых зарегистрированных транспортных средств колебалось в районе 5 миллионов в год. Сейчас меньше, но прежних серийных комбинаций номеров хватит на 1-2 года, сообщает Смотрим.

В 2020 году в ГИБДД России решили, что теперь код региона может начинаться на любую цифру – не только на 1 или 7. В ГИБДД уверены – это нововведение значительно увеличит емкость регистрационных знаков, а значит номеров хватит всем на долго.

Автолюбители Санкт-Петербурга смогут получить такие комбинации, как, например, 778, 378, Астрахани – 662, 762 и так далее.

После развала Советского Союза в России стали использовать цифры. Сначала их присваивали по списку субъектам федерации, перечисленным в Конституции. Все начиналось с 01 региона – Республики Адыгеи, и дальше по порядку до 89 региона – Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже в 1999 году из-за количества автомобилей для Москвы пришлось вводить новый код 99, позднее дополнительные числа получили и многие другие регионы. Трехзначные цифры появились с 2004 года.