В марте вступает в силу закон, запрещающий выгонять из автобусов маленьких безбилетников

40

С седьмого марта начинает действовать запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, ранее закон был подписан президентом РФ. Поводом для принятия закона стала череда случаев, когда несовершеннолетних заставляли покинуть автобус в морозы. Как подчеркнули в Госдуме, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, потому что это создает угрозу его жизни и здоровью. Отныне высаживать безбилетников младше 16 лет будет нельзя, если с ними нет взрослых. Но есть одно «но» - если маленький «заяц» находится в общественном транспорте с родителем, то высадить можно обоих. Кроме того, несовершеннолетнего могут не пустить в автобус без билета. Действие правил распространяется как на городской, так и на междугородний транспорт, пишет КТВ-Луч.

Фото pixabay.com